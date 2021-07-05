В городе Ош борются с купанием детей в каналах без присмотра взрослых

В Оше усилили борьбу с купанием детей в каналах без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и участковые УВД города ведут работы по недопущению купания подростков и детей в каналах на опасных участках без присмотра родителей.

В связи с аномально жаркой погодой все больше жителей города идут купаться в городских каналах и водоемах. Зачастую это происходит на опасных участках и без присмотра взрослых.

В мэрии убедительно просят родителей не оставлять без присмотра детей вблизи водоемов и каналов.