6 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Арча», «Арча-Бешик» (улицы Набережная, Ойсул-Ата, Термечикова, Мин-Куш, Абдрахманова, Кара-Коо, Садыбакасова, Он-Арча), «Ак-Орго» (улицы Омур, Алты-Бакан, Мажурум, Саадак, Ай-Кочо Тогуз-Канат, Кун-Кочо);

9.00-17.00 — жилмассив «Керемет», «110-й квартал», отрезки улиц Месароша, Профсоюзной, Молодой Гвардии, Байтика Баатыра, Московской, Тыныстанова, 10-й микрорайон, 3;

9.30-18.00 — улица Суванбердиева, 102.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жигач (улицы Кондучалова, Жаштык, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Мира, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Виноградное (улицы Молодежная, Ленина, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й распред, Советская, Крупской, Виноградная, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привойное, Аламедин (улицы Алма-Атинская от Чекиш-Ата до объездной, Гидростроитель, Набережная Панфилова, Чапаева, Заречная), Восток (улицы 60 лет Киргизской ССР, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Сельповская, Степная, Щорса, Заречная, Спортивная, Озерная, Луговая, Садовая, Энгельса, Совхозная, Летняя, переулок Луговой), Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, Кой-Таш, Бир-Булак, Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Пригородное (улицы Дорожная, Серегина), Константиновка (улицы Парковая, Цветочная, Новая, Первомайская), Васильевка (улицы Солто-Ата), Арчалы (улица Кочоко, школа, новостройка), Берлик (улица Жумалы);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Новопавловка (улицы Свердлова, Гоголя, Северная, Пригородная, Восточная, Гагарина, Колхозная, Степная, Кирова Проектируемая, Комсомольская, Репина, Фрунзе, Крупская, Садовая, Ворошилова, Школьная, Лавровых, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой, Манаса, Почтовая, Советская, Ала-Арчинская, Бейшеналиевой, Чапаева, Громовой, Ахунбаева, Учительская, Димитрова, Южная, Маяковского, Железнодорожная, жилмассивы «Ак-Ордо», «Поле-Чудес», контур 519), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Советской, Токтогула), Кызыл-Туу, Чон-Джар;

9.00-17.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Западная, Совхозная, Широкая, тупик Северный), Джаны-Пахта, Сокулук (улицы Кирова, Вишневая, Луговая, Жаштык, Речная, Южная), Первомайское (улицы Береговая, Комсомольское), Саз, Тош-Булак, 1 Мая, Жыламыш;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Крупская, котельная), Беш-Корук;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Спортивная, Кирова, Свердлова, переулок Безымянный), села Ийри-Суу, Эрик-Туу, Буденновка, дачи «Спутник»;

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — села Джайыльма, Кирова, Курпулдок;

9.00-17.00 — села Ровное;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Туз (улицы Мусаходжоева, Гагарина), Новопокровка (улицы Ленина, Горького, Шевченко, Октябрьская, Эшпая, Кирпичная, Мичурина, Садовая, Логвиненко, Достук, Строительная, Крупская, Белинского, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Курманджан Датки, Мира, Атая, район магазина «Норус»);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык, Каирма (улица Шамшинская), Шамшы (улица Советская);

Кеминский РЭС