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Общество

Количество большегрузов на границе с Казахстаном уменьшилось

Количество большегрузов на границе с Казахстаном уменьшилось. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 50 грузовых автомашин. Вчера их было 119.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скопления людей и автотранспортных средств нет.

В Погранслужбе напомнили, что порожний грузовой автотранспорт может свободно пересечь госграницу из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199790/
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