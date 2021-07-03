Шлагбаум, заборы. Что демонтировали в Бишкеке

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно со спецподразделением муниципального предприятия «Тазалык» продолжает приводить в порядок вид столицы, убирая незаконные объекты. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в микрорайоне № 8, на улицах Армейской, Байтика Баатыра убрали незаконно установленные ограждения, а на улице Ахунбаева — рекламный штендер.

«Владельцы ресторана «Монако» (Ахунбаева, 24) установили на муниципальной территории навес, его тоже убрали», — отметили в мэрии.

Демонтировали охранную будку и шлагбаум на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, а также бетонные плиты на пересечении улиц Боогачы и Куланак.

«В распоряжении горожан-пешеходов теперь и тротуар на пересечении улиц Гагарина и Тимура Фрунзе. Там демонтировали забор, который незаконно занимал общественное пространство. На пересечении улиц Манаса и Васильева убрали павильон», — отметили в мэрии.

В рамках второй фазы проекта реконструкции дорог снесены капитальные заборы на улице Ашар, Манаса, 185/5а, 196/1, на пересечении улицы Жукеева-Пудовкина и переулка Гвардейского, Жукеева-Пудовкина, 3, а также входные группы и заборы в легких конструкциях на улице Жукеева-Пудовкина.