Более 2 тысяч аварий выявлено на Иссык-Куле с начала турсезона

С начала туристического сезона в Иссык-Кульской области выявлено более 2 тысяч дорожных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, самое частое нарушение — превышение скорости, выявлено 794 случая. Задержаны также 88 пьяных водителей и 86 — без документов. Зарегистрировано более 1 тысячи других нарушений Правил дорожного движения.

На сегодня на штрафстоянку водворены — 178 машин. В ГУОБДД призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах в период летних каникул и соблюдать Правила дорожного движения.