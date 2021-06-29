19:52
USD 84.65
EUR 101.08
RUB 1.17
Общество

Цифра дня. 232 человека погибли в авариях с начала года

За пять месяцев 2021 года в Кыргызстане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 232 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД МВД Манас Сыдыгалиев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 18 процентов. Кроме того, еще 4 тысячи 32 человека пострадали в ДТП. В прошлом году их было на 47 процентов меньше.

Всего же в республике с начала года произошло 2 тысячи 767 дорожно-транспортных происшествий, что на 48,4 процента выше аналогичного периода 2020 года. В том числе по вине водителей со стажем вождения до одного года произошло 207 аварий, в которых погибло 20 и ранено 323 человека.

«Главной причиной ДТП является преступная небрежность наших водителей. В основном аварии случаются из-за выезда на полосу встречного движения и превышение скоростного режима», — рассказал Манас Сыдыгалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199242/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области машина упала в реку. Поиски четырехлетней девочки продолжаются
В Бишкеке в аварии на Южной магистрали пострадали 10 человек
Раскуроченная Toyota. В аварии в Бишкеке пострадала девушка
В Кара-Кульджинском районе авто упало в реку. Спасатели ищут троих людей
В Кыргызстане за три месяца в ДТП пострадали 1 тысяча 789 человек
На Иссык-Куле в результате ДТП скончался военнослужащий, еще двое в больнице
Центр Бишкека остался без света
В Иссык-Кульском районе произошло смертельное ДТП. Суд отпустил виновных
Без шлемов и в наушниках. Как бишкекчане на колесах делят дороги и тротуары
В Нарыне в аварии погибли два человека
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
В&nbsp;Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в&nbsp;скорую помощь В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане избран новый муфтий. Им&nbsp;стал Замир Ракиев В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев
Бизнес
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
Погашайте кредиты и&nbsp;пополняйте счета &laquo;Халык Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
29 июня, вторник
19:42
1 июля автодорога Красная речка — курорт «Иссык-Ата» будет перекрыта 1 июля автодорога Красная речка — курорт «Иссык-Ата» бу...
19:31
Садыр Жапаров в Таджикистане. Среди подписанных документов нет ничего о границе
19:22
Сбежавшую из колонии в Молдовановке женщину нашли в Бишкеке
19:00
Цифра дня. 232 человека погибли в авариях с начала года
18:46
В жилмассиве «Арча-Бешик» в Бишкеке начали строительство канализации