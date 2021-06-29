Цифра дня. 232 человека погибли в авариях с начала года

За пять месяцев 2021 года в Кыргызстане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 232 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД МВД Манас Сыдыгалиев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 18 процентов. Кроме того, еще 4 тысячи 32 человека пострадали в ДТП. В прошлом году их было на 47 процентов меньше.

Всего же в республике с начала года произошло 2 тысячи 767 дорожно-транспортных происшествий, что на 48,4 процента выше аналогичного периода 2020 года. В том числе по вине водителей со стажем вождения до одного года произошло 207 аварий, в которых погибло 20 и ранено 323 человека.

«Главной причиной ДТП является преступная небрежность наших водителей. В основном аварии случаются из-за выезда на полосу встречного движения и превышение скоростного режима», — рассказал Манас Сыдыгалиев.