В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали три случая, в Чуйской области — два, Оше — один, Джалал-Абадской области — один.

С марта 2020 года, по официальным данным, в республике скончались 1 тысяча 971 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.