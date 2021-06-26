В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 8 тысяч 919 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 6 тысяч 108 пациентов, в больницах — 2 тысячи 811. В том числе 132 человека — в крайне тяжелом состоянии, 881 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 766 человек (или 62,8 процентов) — оценивают как средней тяжести, 32 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 524 человека. В Бишкеке выписаны 246 человек, Оше — 102, Чуйской области — 47, Ошской — 58, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 23, Баткенской — 21.

С начала марта 2020 года выздоровели 107 тысяч 915 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.