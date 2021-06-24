Правозащитники помогли обвиняемой восстановить права, а судьи получили взыскания

В октябре 2016 года в аппарат омбудсмена обратилась гражданка Эркингуль Рыспекова. Она отметила, что правоохранительные органы без всяких оснований отказывают ей в возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам по уголовному делу, которое завели еще в 2004-м.

По словам заявительницы, ее необоснованно привлекли к уголовной ответственности и допустили ряд нарушений законодательства при расследовании по факту нанесения менее тяжкого вреда, которого она не совершала.

Сотрудники аппарата омбудсмена, изучив представленные заявительницей Рыспековой документы, установили, что действительно две судмедэкспертизы были проведены на следствии с нарушением ряда требований УПК, Закона «О судебно-экспертной деятельности», а также правил производства судмедэкспертиз и инструкции по их применению.

Кроме того, следствие провели с явным обвинительным уклоном и также с нарушением ряда требований УПК.

По вышеперечисленным нарушениям аппарат акыйкатчи обратился в Генеральную прокуратуру. Дело по вновь открывшимся обстоятельствам возбудили.

В ходе судебного рассмотрения аппаратом омбудсмена были внесены в дисциплинарную комиссию Совета судей КР два представления о грубых нарушениях процессуальных прав Эркингуль Рыспековой со стороны судей в первой и второй судебных инстанциях. По результатам рассмотрения дисциплинарной комиссией вынесено предупреждение судьям Бишкекского городского суда.

В результате рассмотрения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Рыспекова оправдана.