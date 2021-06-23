Третья волна COVID-19. Госорганы переводят на усиленный режим работы

Все государственные органы и местные власти должны перейти на усиленный режим работы, чтобы стабилизировать связанную с COVID-19 эпидемиологическую ситуацию. Такое поручение на заседании Республиканского штаба озвучила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

Сообщается также, что в ходе заседания обсудили вопрос отдельных корпусов в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, усиления работы службы «118», усиления диагностической и лечебной работы на амбулаторном уровне.

«Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций стремительно повышается. Никто не хочет повторения прошлогодних сценариев как по ограничению экономической деятельности, так и по уровню смертности граждан. Всем ответственным государственным органам и местным органам власти необходимо перейти на усиленный режим работы», — сказала Жылдыз Бакашова.

Система здравоохранения должна быть готова к возможному еще большему увеличению числа пациентов. Жылдыз Бакашова

Министерству здравоохранения и социального развития поручено принять срочные меры по развертыванию дополнительных койко-мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией с соответствующим оснащением их необходимым медицинским оборудованием и обеспечением дополнительных штатов медицинского персонала.

«В республике должен быть достаточный запас лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией в аптечной сети и организациях здравоохранения. И эти вопросы должны быть на постоянном контроле», — сказала Жылдыз Бакашова.

По итогам заседания штаба Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

совместно с Министерством цифрового развития ускорить внедрение системы электронного здравоохранения, создание национальной базы данных по лекарственным средствам и медицинским изделиям, а также единого реестра граждан, перенесших коронавирусную болезнь;

при развертывании дополнительных коек в больницах предусмотреть возможность выделения отдельного корпуса или здания с обязательным наличием реанимационного отделения;

определить в областях, в Бишкеке и Оше самостоятельные организации здравоохранения для лечения беременных женщин с коронавирусом, а также гемодиализные центры для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, заразившихся коронавирусом;

совместно с полномочными представителями кабинета министров в областях, мэриями Бишкека и Оша обеспечить бесперебойную работу службы «118» с увеличением при необходимости количества сотрудников службы;

при открытии дневных или круглосуточных стационаров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территориях городов и областей в обязательном порядке предусматривать организацию на входе сортировочных зон, с обеспечением необходимых штатов медицинского персонала;

в 10-дневный срок проработать вопрос об установлении контрактных отношений между медицинскими учреждениями и частными лабораториями в целях оптимизации вопроса диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и различными осложнениями;

усилить темпы вакцинации.

Полномочным представителям кабинета министров в областях, мэриям Бишкека и Оша поручено усилить проведение рейдовых мероприятий.