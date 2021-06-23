Для зараженных COVID-19 свободна 191 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 191 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 23 июня:
- Городская клиническая больница № 1 — 26;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
- Чуйская областная объединенная больница — 59;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 10;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 59;
- Республиканский центр наркологии — 10.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 117 тысяч 284 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.