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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 191 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 191 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 23 июня:

  • Городская клиническая больница № 1 — 26;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
  • Чуйская областная объединенная больница — 59;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 10;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 59;
  • Республиканский центр наркологии — 10.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 117 тысяч 284 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198608/
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