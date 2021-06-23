COVID-19 в мире. Заразились более 179,1 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 363 тысячи 514 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 179 миллионов 107 тысяч 34 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 564 тысячи 802), Индии (29 миллионов 977 тысяч 861), Бразилии (18 миллионов 54 тысячи 653), Франции (5 миллионов 821 тысяча 797), Турции (5 миллионов 381 тысяча 736), России (5 миллионов 288 тысяч 766), Великобритании (4 миллиона 668 тысяч 43), Аргентине (4 миллиона 298 тысяч 782), Италии (4 миллиона 254 тысячи 294), Колумбии (3 миллиона 997 тысяч 21), Испании (3 миллиона 768 тысячи 691) и Германии (3 миллиона 731 тысяча 304).
В Кыргызстане зарегистрировали 117 тысяч 284 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 468 тысяч 398, Узбекистане — 106 тысяч 847, Таджикистане — 13 тысяч 308.