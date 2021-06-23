COVID-19 в мире. Заразились более 179,1 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 363 тысячи 514 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 179 миллионов 107 тысяч 34 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 564 тысячи 802), Индии (29 миллионов 977 тысяч 861), Бразилии (18 миллионов 54 тысячи 653), Франции (5 миллионов 821 тысяча 797), Турции (5 миллионов 381 тысяча 736), России (5 миллионов 288 тысяч 766), Великобритании (4 миллиона 668 тысяч 43), Аргентине (4 миллиона 298 тысяч 782), Италии (4 миллиона 254 тысячи 294), Колумбии (3 миллиона 997 тысяч 21), Испании (3 миллиона 768 тысячи 691) и Германии (3 миллиона 731 тысяча 304).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 880 тысяч 876. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 788 человек. В том числе в США всего скончались 602 тысячи 459 человек, Бразилии — 504 тысячи 717, Индии — 389 тысяч 302, Мексике — 231 тысяча 505, Великобритании — 128 тысяч 272, Италии — 127 тысяч 322 и России — 128 тысяч 180.

В Кыргызстане зарегистрировали 117 тысяч 284 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 468 тысяч 398, Узбекистане — 106 тысяч 847, Таджикистане — 13 тысяч 308.