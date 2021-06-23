В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 7 тысяч 890 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 5 тысяч 394 пациента, в больницах — 2 тысячи 496. В том числе 100 человек — в крайне тяжелом состоянии, 781 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 598 человек (или 64 процента) — оценивают как средней тяжести, 17 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 451 человек. В Бишкеке выписаны 200 человек, Оше — 34, Чуйской области — 104, Ошской — 48, Таласской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 9.

С начала марта 2020 года выздоровели 106 тысяч 383 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.