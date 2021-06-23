В Кыргызстане за сутки выявили еще 738 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 360 случаев, Оше — 93, Чуйской области — 51, Ошской — 108, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 60, Баткенской — 31.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 117 тысяч 284 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,4 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.