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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 307 тысяч 232 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 178 миллионов 743 тысячи 520 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 554 тысячи 275), Индии (29 миллионов 935 тысяч 221), Бразилии (17 миллионов 966 тысяч 831), Франции (5 миллионов 819 тысяч 584), Турции (5 миллионов 375 тысяч 593), России (5 миллионов 272 тысячи 328), Великобритании (4 миллиона 656 тысяч 536), Аргентине (4 миллиона 277 тысяч 395), Италии (4 миллиона 253 тысячи 460), Колумбии (3 миллиона 968 тысяч 405), Испании (3 миллиона 764 тысячи 651) и Германии (3 миллиона 730 тысяч 619).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 872 тысяч 88. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 346 человек. В том числе в США всего скончались 602 тысячи 92 человека, Бразилии — 502 тысячи 586, Индии — 388 тысяч 135, Мексике — 231 тысяча 244, Великобритании — 128 тысяч 245, Италии — 127 тысяч 291 и России — 127 тысяч 641.

В Кыргызстане зарегистрировали 116 тысяч 546 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 467 тысяч 69, Узбекистане — 106 тысяч 452, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198445/
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COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерли более 3,8 миллиона