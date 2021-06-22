В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 11 случаев, Ошской области — 14, Баткенской — 7, Чуйской и Джалал-Абадской — по 5.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписали шесть медработников, из домашней изоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 156, из которых выздоровели 4 тысячи 776 медработников.