В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 7 тысяч 609 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 5 тысяч 173 пациента, в больницах — 2 тысячи 436. В том числе 93 человека — в крайне тяжелом состоянии, 708 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 610 человек (или 66 процентов) — оценивают как средней тяжести, 25 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 522 человека. В Бишкеке выписаны 232 человека, Оше — 119, Чуйской области — 34, Ошской — 74, Таласской — 3, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 19.

С начала марта 2020 года выздоровели 105 тысяч 932 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.