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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: Индийский штамм COVID-19 есть в половине стран мира

Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса «дельта». Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщило РИА Новости.

По ее словам, он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости.

В то же время Мария Ван Керкхове сказала, что существующие вакцины защищают от индийского штамма «дельта» при прохождении полного курса. «Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Это очень хороший признак», — отметила она.

Глава группы ВОЗ также заметила: пока нет подтверждений, что новый вариант вируса более смертельный. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198413/
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