Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД

Лидера партии «Реформа» Клару Сооронкулову вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уточняется, что допрос связан с уголовным делом о беспорядках в октябре 2020 года. Клару Сооронкулову вызвали в качестве свидетеля.

«Продолжают расследовать массовые беспорядки 5-6 октября 2020 года. Надеюсь, этим событиям и их последствиям дадут окончательную правовую оценку. Я готова свидетельствовать, что 6 октября произошел государственный переворот», — написала Клара Сооронкулова.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.