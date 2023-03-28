Массовые аресты. Состояние здоровья Клары Сооронкуловой резко ухудшилось

Состояние здоровья экс-судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой, содержащейся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти, резко ухудшилось. Об этом сообщила адвокат Чинара Джакупбекова.

Она подтвердила, что у подзащитной развилась пневмония. Клара Сооронкулова после перенесенной операции вынуждена делать сама себе перевязки, что происходит в антисанитарных условиях. В медсанчасти СИЗО нет медперсонала, обученного таким процедурам. Чинара Джакупбекова настаивает на возвращении Клары Сооронкуловой, которая не прошла период реабилитацию после тяжелой операции, в больницу.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.