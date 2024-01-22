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Овощи и фрукты с нарушениями фитосанитарных норм пытались ввезти из России в КР

Груз с фитосанитарными нарушениями пытались ввезти в Кыргызстана из России. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства КР.

Так, 17 января специалисты департамента химизации, защиты и карантина растений у пункта пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» на кыргызско-казахской границе выявили нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе из России в Кыргызстан 18 тысяч 500 киллограммов овощей и фруктов — апельсины, баклажаны, грейпфруты, хурма, груши, гранаты, мандарины, болгарский перец, огурцы, лимоны, киви.

Установлено, что срок действия фитосанитарного сертификата, относящегося к грузу, истек, а при проверке QR-кода выяснилось, что груз оформлен на другой фитосанитарный сертификат.

Автомобиль с грузом отправлен на специальную штрафную стоянку Налоговой службы. Материалы передали в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284713/
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