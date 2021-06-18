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Общество
Сюжет: COVID-19

Редакция 24.kg получила награду за освещение темы пандемии COVID-19

В Бишкеке прошла церемония награждения новостных редакций и продакшн-студий, отличившихся в освещении тем, связанных с пандемией COVID-19. Призы учредило представительство Интерньюс в Кыргызстане. Кубок «Медиаборцы с COVID» получило и 24.kg — за отличную аналитику и своевременное информирование.

«Весь 2020 год наши медиа не просто несли информирующую функцию, но и взяли нетипичную для себя роль — стали социальными службами для населения. И мы наблюдали, как они добывали информацию в очень сложных условиях, создавали контент, рискуя своим здоровьем и своей жизнью», — отметила директор представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова.

Церемония проходила с соблюдением всех мер безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198095/
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