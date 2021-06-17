Сегодня в Кыргызстан поступит очередная партия вакцины «Спутник V»

Очередная партия вакцины «Спутник V» поступит в Кыргызстан сегодня. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, ожидается 80 тысяч доз препарата.

Ранее сообщалось, что это первый и второй компоненты. Распределять по регионам будут в рабочем порядке, исходя из эпидситуации.

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150 тысяч доз Sinopharm ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.

По данным на 16 июня, по республике первой дозой привиты 91 тысяча 22 человека, второй — 62,8 тысячи.

К 1 сентября Минздравсоцразвития планировало вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев. Но, судя по темпам вакцинации, это вряд ли случится.