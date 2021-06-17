Тряпки, игрушки, средства гигиены. Что смывают в канализацию бишкекчане

Одно из самых частых обращений в ПЭУ «Бишкекводоканал» от горожан — засор канализационных стояков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня из-за засора канализационного стояка затопило одну из квартир многоэтажного дома в микрорайоне «Джал».

«Подобные ситуации случаются часто из-за использования системы канализации не по назначению. Жильцы многоквартирных домов смывают нерастворимые средства гигиены, тряпки, игрушки и другие предметы. Такое безответственное отношение приводит к тому, что страдают все жильцы многоквартирных домов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят горожан соблюдать правила водопользования и канализации, использовать стояки только по назначению во избежание неприятных ситуаций.