В Бишкеке на ремонт закрыты 36 улиц. УПСМ просит планировать маршруты

В Бишкеке на ремонт закрыты 36 улиц. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, на участках задействована дорожно-строительная техника, дороги расширяют и укладывают асфальт. По этой причине образовываются пробки.

«Просим горожан и водителей выбирать альтернативные маршруты с предварительным планированием. Отметим, что особенно много заторов фиксируется в районе улицы Жукеева-Пудовкина. Эта улица закрыта на ремонт от Кулатова до Медерова. Сотрудники УПСМ продолжают регулировать движение на определенных улицах для предотвращения автопробок», — отметили в ведомстве.