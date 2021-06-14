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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке на ремонт закрыты 36 улиц. УПСМ просит планировать маршруты

В Бишкеке на ремонт закрыты 36 улиц. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, на участках задействована дорожно-строительная техника, дороги расширяют и укладывают асфальт. По этой причине образовываются пробки.

«Просим горожан и водителей выбирать альтернативные маршруты с предварительным планированием. Отметим, что особенно много заторов фиксируется в районе улицы Жукеева-Пудовкина. Эта улица закрыта на ремонт от Кулатова до Медерова. Сотрудники УПСМ продолжают регулировать движение на определенных улицах для предотвращения автопробок», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197546/
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