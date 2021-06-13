14 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайоны «Джал-23», 88, 10-й, 17/1;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улица Улан), «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, 81а, Чортекова, Ахунбаева, Муромская, Кривоносова, Ак-Кайын, Кереге-Тоо, Ак-Марал, Жазыйра), «Мурас-Ордо», отрезки улиц Профессора Зимы, Кудрука, Шорина, Манаса, Джети-Огузской, Абдрахманова, Тоголока Молдо, Байтика Баатыра, Куренкеева, Фирсова, Маяковского, Пролетарской, Чокморова, Журнальной, Тюпской, Урицкого, Учкурганской, Айни, Армейской, Токольдош, Октябрьской, Достоевского, переулки Токольдош, Долонский;

9.30-19.00 — жилмассивы «Ак-Тилек — 2» (улицы Коллективная, Аул, Элебесова, Львовская, переулок Станиславский), «Энесай» (улицы 1-11-я), 8-й микрорайон, 32/1, 45-47, 46/1, 77, 79, 81, 83.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Гроздь (улицы Юбилейная, Садовая), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова, детский сад, здание айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Горная Маевка (улицы Кыргызская, Насип уулу Садырбека), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Новая, 8 Марта, Полевая), Ленинское (улицы Нижняя, Набережная, Прохладная, Коммунарская, Алма-Атинская, Солнечная, Ключевая, Садовая, Подгорная, Виноградная, ПМК-3, Восточная, Проектируемая, Набережная, Мостовая, переулки Южный, Зеленый, Ключевой), Мыкан (улица Линейная), Кара-Жыгач (улицы Кондучаловой, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Новая, Новостройка, Проектируемая, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Целинная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Акчи, Березовая, Сары Булак), Керниш (улица Спутник), Лебединовка (улицы Набережная, Маяковского, Мамыркалиева, Горького, Советская, Северная, Набережная, БЧК), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Алма-Атинская, Чекиш-Ата, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Башкара, Заречное, Чон-Таш, Арашан, Чункурчак, Татыр, Кой-Таш, Берлик, Виноградное, Васильевка, Полевое, Бир-Булак, микрорайон «Учкун» (улицы Кайынды, Путейская, Учкун, Манас, Чымындык, станция «Алтын-Бак»), жилмассив «Кырман» (улицы Айбек-Ата, Кенеш, Ынтымак, 6 га, 20 га, Достук, Ысык-Кол);

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Лесная, Восточная, Животноводство, Строительная, Проектируемая), села Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Новопавловка (улицы Панфилова, Мира, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупской, Кирова, Гагарина, Строительная, Степная, МТФ-2, Манаса, Токтогула, Переулок-1, Гоголя, Фрунзе, Проектируемая, Учительская, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Баян, Громовой, Школьная, Южная, Северная, Бейшеналиевой, Чапаева, Ахунбаева, Железнодорожная, Дмитрова, Маяковского, Деповская, Линии 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, Акиш у. Темирбека, Кожомкул, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Ынтымак, Ай-Коль, Дуйшембиева, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Коль, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир у. Аппаза, Жаштык, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кия, Керме-Тоо, Мектеп, Актилек, Ийгилик, Кыргызстан, Адилет, Тасма, Эргеш-Ата, Арсланбап, жилмассивы «Поле-Чудес», «Алтын-Ордо», «Чон-Арык», «Терек-Суу», «Алтын-Казык», «Жетиген»), Камышановка (улицы Фрунзе, Восточная, Карасуйская, Белинского, Спортивная), Романовка (улицы Комсомольская, Набережная, Полевая, Пионерская, переулок Пионерский), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Чолпон, Картамбаева, Береке, Джумаральская, Дальний Арал);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (МТФ), Садовое (улицы Колхозная, Крупской, Прогресса, Советская, военная часть ОП36/16), Темен-Суу (кошары);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Калининская, Студенческая), села Жайыл, Алексеевка (улицы Гагарина, Луговая, Школьная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Советская), Ровное (улицы Киевская, Гагарина, Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улица Ленина), села Новопокровка (улицы Крупской, Логвиненко), Хунчи (улицы Гагарина, Ленина), Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева).