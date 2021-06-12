13 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улицы Фрунзе, бульвара Эркиндик.

2 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Жазы, Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Корул, Конур-Добо, Ленин, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Жалпак-Таш, Кара-Таш.



3 Баткенская область Баткенская область