13 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — отрезки улицы Фрунзе, бульвара Эркиндик.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Жазы, Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Корул, Конур-Добо, Ленин, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Жалпак-Таш, Кара-Таш.
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Масалиева, Майдан, Уч-Коргон, Чаувай, Кара-Булак, город Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ, улицы Турмаматова, Раззакова, Салихова, Садыкова, Султанмурат, Минбаши).