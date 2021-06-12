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Общество

13 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улицы Фрунзе, бульвара Эркиндик.
2
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Жазы, Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Корул, Конур-Добо, Ленин, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Жалпак-Таш, Кара-Таш.
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Масалиева, Майдан, Уч-Коргон, Чаувай, Кара-Булак, город Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ, улицы Турмаматова, Раззакова, Салихова, Садыкова, Султанмурат, Минбаши).
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197349/
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