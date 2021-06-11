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Общество

12 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Жалпак-Таш, Кара-Таш, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Корул, Конур-Добо, Ленин, Сары-Могол, Талды-Суу, Ийри-Суу, Жылалды, Жазы, Кароол, Колдук, Салам-Алик, Кызыл-Октябрь, Чангек, Кызыл-Тоо, Торт-Кол, села Лесхоз, Ынтымак, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай.
2
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — города Баткен (кварталы «Чет-Булак», «Тулку-Таш», «Тура-Таш», «Тамаша», «Тоо-Таш», «Чек»), Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Советская, Комсомольская, Новая, Хрипченко, Маяковского, Чехова, Султанова, Ленина, Жусубалиева, Нооруз, Масалиева, Асаналиева, Молодежная,  Энгельса, 60 лет Киргизии, Карла Маркса, Ирадан, Механизаторская, Мира, Кулатова, Тешик-Арык, Жаштык, Ак- Орто-Кыштак, Беш-Капа, Булак, Набережная), сельские управы Кара-Булак, Дара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197346/
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