11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Худайбергенова, Табалдиева, Токтоналиева, Троицкой, микрорайон «Джал-23», 89;

9.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Кара-Коо, Кок-Дебе, Эр-Тайлак, Он-Арча, Чапаева, Тыналиева, Куюкова, Баба-Ата, Узун-Булак);

9.30-19.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Достоевского, Дордой), «Кок-Жар» (улица Богачи), микрорайон « Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19, 10-й микрорайон, 17/1;

Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19, 10-й микрорайон, 17/1; 13.00-16.00 — улица Токомбаева, 45/1.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Шабдана Баатыра, 50 га, Манаса, Иссык-Кульская), «Городок энергетиков» (4-9, 12, улица Зеленая 7, 7а, 9), села Кой-Таш (войсковая часть), Заречное, Байтик, Ленинское, Таш-Добо (улица Кыргызская), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная, Юбилейная, Восточная, Школьная, Октябрьская, переулки Клубный, Больничный, Почтовый, контуры № 578, 569, 554), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Какебаева, Эшимкулова, Проектируемая), Лебединовка (улицы Боконбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Родниковая, жилмассив «Ай-Кол»), Берлик (улица Жумалы), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодой Гвардии, Молодежная, Пионерская, Крупской), Кок-Жар (Мадиева, Кумушалиева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гуль»), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Кара-Суйская, Панфилова, Белинского, Фрунзе, Полевая, Тихая, Солнечная, Трудовая, Адырская, Весенняя, проспект Мира, переулки Колхозный, Советский, Школьный), Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская, Горького, Гоголя, Логвиненко, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, Фабричная, Школьная, тупики Кавказский, Фабричный);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур № 520), Терт-Коль (улица Центральная), Студенческое (улицы Проектируемая, Юбилейная, Намазалы ажы, Артезианская), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой стан), Заря (улицы Пушкина, Новая, Набережная, Молодежная, Фрунзе, Сокулукская), Нижне-Чуйское (улицы Гагарина, Фрунзе, Барак-Интернат, соцгородок), Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, Ленина, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская), Романовка (улицы Московская, Садовая), Жыламыш (улицы Сад-огород, Водозабор, Байтору, Жыламыш, Нуркан, Школьная, Урочище), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Кыз-Моло (улица Грибанова), Беш-Терек;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Чехова, Фурманова, Боконбаева, Шопокова, Пограничная), села Ставрополовка (улица Центральная), Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Пионерская, Ленина, Центральная, Зеленая, Свердлова, Школьная, Советская, Западная, Луговая, Комсомольская), Эрик-Туу (улица Центральная), Алексеевка (улицы Кавказская, Школьная, 8 Марта, Салиевой);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Верхняя), Ровное (улицы Киевская, Гагарина, Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Пржевальского, Набережная, Марковского), села Туз (улицы Мусаходжоева, Максутбаева), Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупской, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Маяковского);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — поселок Искра, село Искра (улицы Береговая, Рыбачинская).