10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», 90;

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Раззакова, Токтогула, бульвара Эркиндик;

9.00-19.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Чортекова, Бердибаева), «Ак-Орго» (улицы Алтын-Казык, Ашар,Таттыбубу, Чамгарак, Жолон, Боз-Салкын, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо), «Ак-Босого» (улица Чуй, 41-47), «Ак-Ордо» (улица Ак-Доолот), «Тынчтык» (улицы Аксы, Иссык-Куль);

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 19;

9.30-19.00 — отрезки улиц Шукурова, Суванбердиева, Карадарьинской, переулки Онарчинский, Молодежный, Проскурякова, жилмассив «Бакай-Ата»;

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык, Достоевского).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова), Кой-Таш (улицы Западная, Кой-Ташская, переулок Сегизбаева), Мраморное (улицы Северная, Юбилейная, Акчи), Пригородное (улицы Новая, Широкая, Набережная, Марата, Юбилейная, 8 Марта, Лесная, Жаштык, Островского, Биримдик, Нижняя, Серегина, Суворова, Дачи, Достук, Дорожная), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Тепличная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодая Гвардия, Октябрьская, Полевая, переулок Садовый), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Полевая, Кошокбека), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул-Акмат), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, контуры 578, 569, 554, Фрунзе, Октябрьская, Школьная, переулки Клубный, Почтовый, Больничный), Ленинское (улицы Северная, Линейная, ПМК-3), Октябрьское (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Веселая, Горького, Молодая Гвардия, Молодежная, Крупская, Фрунзе, Шоссейная, Школьная, Лермонтова, Герцена, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, 60 лет Киргизии, Парковая), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, Зеленая, Пролетарская, Пушкина, Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Иваницына, жилмассив «Адилет», тупик Станционный, переулки Чуйский, Дальний), Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей, Карла Маркса, Весенняя, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Калинина, Комсомольская, Кирова, Чапаева, Луганская, Мамыркалиева, Октябрьская, Пионерская, 9 Мая, 8 Марта, проспекты Ленина, Победы), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская, Бегалиева), Кенеш, Константиновка, Луговое, Чунгурчак, Татыр, жилмассивы «Кырман», «Ынтымак»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 520), Маловодное (улицы Красноармейская, Новая, переулок Южный), Студенческое (улицы Проектируемая, Юбилейная, Намазалы ажы, Артезианская), Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана, переулок Зеленый), Арал (улица Картамбаева), Романовка (улицы Юбилейная, Заводская, Карла Маркса), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная), Саз, 1 Мая;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Калининская), села Ставрополовка (улица Центральная), Полтавка (улицы Партизанская, Комитерна, Октябрьская, Комсомольская), Эрик-Туу (улица Центральная);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (1-3-й микрорайоны), села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Маяковского, Логвиненко, Крупская), Интернациональное, Чон-Далы;

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Чуй (улицы Линейная, Ключевая, Западная, Буранинская, Космонавтов, Бугрянка, Сельская, Садовое, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная, Октябрьская).