Коррупция в судах. Возле Дома правительства объявили голодовку пять человек

В Бишкеке возле Дома правительства пять кыргызстанцев вышли на митинг и объявили голодовку.

По их словам, все они пострадали от коррупции в судебной системе.

«Требуем, чтобы привлекли к ответственности судей Жайылского районного, Чуйского областного и Верховного судов, которые рассматривают наши уголовные дела. Без моего заявления меня признали истцом и забрали частную собственность в Кара-Балте. По факту возбудили уголовное дело в отношении Госрегистра. Однако дело длится полтора года в Чуйском областном суде, результатов нет», — рассказал один из участников акции протеста.

Митингующие заявили, что будут голодать до тех пор, пока их не услышат.