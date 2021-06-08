Мэрия Бишкека пытается навести порядок возле рынка «Сары-Озон»

На оптово-продовольственном рынке «Сары-Озон» прошло выездное совещание заместителя акима Первомайского района Сатыбека Каныбекова. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, собрание посвящено упорядочению парковочных мест и устранению стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

«МП «Бишкекские парковки и стоянки» поручено привести в порядок архитектурно-эстетический вид автопарковки (с установлением линии разметок, элементов благоустройства), ГУОБДД Бишкека — на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия по недопущению нарушений Правил дорожного движения и организации стихийной парковки. Санитарно-экологической инспекции необходимо контролировать соблюдение правил благоустройства хозсубъектами, независимо от формы собственности ответственных за прилегающую территорию к оптово-продовольственному рынку «Сары-Озон», — отметили в мэрии.