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Общество

Мэрия Бишкека пытается навести порядок возле рынка «Сары-Озон»

На оптово-продовольственном рынке «Сары-Озон» прошло выездное совещание заместителя акима Первомайского района Сатыбека Каныбекова. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, собрание посвящено упорядочению парковочных мест и устранению стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

«МП «Бишкекские парковки и стоянки» поручено привести в порядок архитектурно-эстетический вид автопарковки (с установлением линии разметок, элементов благоустройства), ГУОБДД Бишкека — на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия по недопущению нарушений Правил дорожного движения и организации стихийной парковки. Санитарно-экологической инспекции необходимо контролировать соблюдение правил благоустройства хозсубъектами, независимо от формы собственности ответственных за прилегающую территорию к оптово-продовольственному рынку «Сары-Озон», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196885/
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