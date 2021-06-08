9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе,Тоголока Молдо, Абдыкадырова, Асаналиева, Красной, Кочкорской, Леваневского, Матыева, Гагарина, Коммунарова, Рижской, микрорайон «Джал-23», 91, жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй, 10-16), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Кайын, Кереге-Тоо, Муромская, Кривоносова, Чортекова, Ак-Марал, Жазыйра, Ахунбаева);

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ашар, Саадак, Ташрабат), «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Садыр-Аке, Бугу-Эне, Барчын);

9.00-19.00 — отрезки улиц Лермонтова, Курманалиева, Болотной, Карпатской, Шайыр, Осмонкула, Суворова, Кирпичной, Древесной, Жданова, Саманчина, Жибек Жолу.

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 1, 18, 30-34;

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Шоокум, Куйручук).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Кузнечная, Северная, Калинина, Мичурина, Токмакская, 22ГА, Бокомбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шанская, Комсомольская, Садовая, Узгенская, проспекты Победы, Ленина, переулок Школьный), Маевка (улицы Школьная, Веселая, Совхозная), Горная Маевка (улицы Кыргызская, Насип уулу Садырбек), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Школьная, Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Марата, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, Дачи, Достук 1), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Целинная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Березовая, Сары Булак), Керниш (улица Спутник), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК 3, Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Малая ГЭС), Кок-Жар (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Байтик (улица Хикмет), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая), Виноградное (улицы Ленина, Молодежная, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й распред, Советская, Виноградная, Крупской, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привойное (улицы 6-я Голова), жилмассивы «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчи), «Беш-Кунгей» (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), «Кара-Жигач» (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова);

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Лавровых, Садовая, Свердлова, Степная, жилмассив «Ак-Ордо», контур 520), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Восточная, Новая, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Ат-Башинская, Проектная, Восточная), Сокулук (улицы 8 Марта, Ленинградская, Ленина, Цветочная, Фрунзе, Степная, Кумкечу), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Романовка (улицы Комсомольская, Пионерская, Набережная, Полевая, переулок Пионерский), совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Садовая, Фрунзенское, Новосадовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица 27-го Партсъезда), Ак-Суу (колония № 16), Садовое (улица Крупской), Сретенка (МТФ-1), ущелье Ак-Суу;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Шопокова, Чехова, Фурманова, Бокомбаева, Пограничная), села Алексеевка (улицы Школьная, Гагарина), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Комитерна, Мелиораторов, Горького, Комсомольская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Садовое;

Панфиловский РЭС

10.00-17.00 — село 15-го Партсъезда;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинская, Крупская, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, район магазина «Норус»), Дмитриевка (улица Ленина), Бирдик (улицы Береговая, Молодежная, Красный Милянтан), город Кант (здание «Ай-Пери»);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Султан, Алчалуу, Талды-Булак, Искра, Шамшы.

3 Таласская область Таласская область