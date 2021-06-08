Жума намаз разрешен в мечетях Кыргызстана с 11 июня

Пятничные молитвы в мечетях страны возобновятся с 11 июня. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
По его данным, в соответствии с протоколом Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции мечетям страны разрешили возобновить проведение жума намаза с 11 июня 2021 года.
ДУМК напоминает: пятничные молитвы должны проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
- Все верующие, приходящие в мечети или намазкану, обязаны носить маски;
- служители мечетей должны измерять температуру тем, кто пришел на молитву;
- строго соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, заполняемость в мечети не должна превышать половины;
- запрещаются рукопожатия и объятия;
- рекомендуется проводить омовение дома;
- маленьким детям и больным рекомендуется воздержаться от посещения мечети;
- всем верующим рекомендовано не задерживаться в мечети более 20 минут.
ДУМК призывает кыргызстанцев соблюдать все перечисленные требования.