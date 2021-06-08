Жума намаз разрешен в мечетях Кыргызстана с 11 июня

Пятничные молитвы в мечетях страны возобновятся с 11 июня. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По его данным, в соответствии с протоколом Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции мечетям страны разрешили возобновить проведение жума намаза с 11 июня 2021 года.

ДУМК напоминает: пятничные молитвы должны проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Все верующие, приходящие в мечети или намазкану, обязаны носить маски;

служители мечетей должны измерять температуру тем, кто пришел на молитву;

строго соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, заполняемость в мечети не должна превышать половины;

запрещаются рукопожатия и объятия;

рекомендуется проводить омовение дома;

маленьким детям и больным рекомендуется воздержаться от посещения мечети;

всем верующим рекомендовано не задерживаться в мечети более 20 минут.

ДУМК призывает кыргызстанцев соблюдать все перечисленные требования.