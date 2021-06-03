Словно апокалипсис. В Узбекистане сняли кадры мощной песчаной бури

Узбекские автомобилисты снова сняли кадры мощной песчаной бури. Стихия обрушилась в районе трассы Карши — Самарканд, пишут зарубежные СМИ.

На кадрах видно, как большая часть неба затянута густым слоем пыли.

В мае этого года в Узбекистане отмечалось несколько случаев пыльных бурь. Даже в Ташкенте вечером 29 мая наблюдалась пыльная буря, вызванная сильным шквалистым ветром.

Столица Узбекистана не является засушливым регионом, но бурное строительство, ведущееся последние годы, способствует образованию большого количества песка и пыли, которые поднимаются в воздух даже при не очень сильном ветре.