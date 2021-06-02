COVID-19 в мире. Заразились более 171 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 457 тысяч 911 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 171 миллион 51 тысяча 486 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 287 тысяч 124), Индии (28 миллионов 175 тысяч 44), Бразилии (16 миллионов 624 тысячи 480), Франции (5 миллионов 738 тысяч 641), Турции (5 миллионов 256 тысяч 516), России (5 миллионов 22 тысячи 881), Великобритании (4 миллиона 506 тысяч 333), Италии (4 миллиона 220 тысяч 304), Аргентине (3 миллиона 817 тысяч 139), Германии (3 миллиона 692 тысячи 908), Испании (3 миллиона 682 тысячи 778), Колумбии (3 миллиона 432 тысячи 422) и Иране (2 миллиона 923 тысячи 823).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 561 тысячи 896. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 691 человека. В том числе в США всего скончались 596 тысяч 211 человек, Бразилии — 465 тысяч 199, Индии — 331 тысяча 895, Мексике — 227 тысяч 840, Великобритании — 128 тысяч 45, Италии — 126 тысяч 221 и России — 119 тысяч 830.

В Кыргызстане зарегистрировали 105 тысяч 469 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 444 тысячи 377, Узбекистане — 100 тысяч 495, Таджикистане — 13 тысяч 308.