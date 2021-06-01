2 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Достоевского, Армейской, Токольдош, Октябрьской, переулок Токольдош, проспект Чингиза Айтматова, 95/3, 95/4;

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 11, микрорайон «Джал», 103;

9.30-19.00 — 11-й микрорайон, 10-14, 10/1, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Куйручук, Кок-Жар, Шабдана Баатыра);

11.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Береке, Проектируемая, Куюкова, Дабан, Ак-Куу, Азамат, Улар);

9.30-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Уметалиева, Турусбекова, Исанова, Шевченко, Фрунзе, Коенкозова, проспекта Манаса.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — микрорайон «Учкун» (улицы Манаса, Иссык-Кульская, 20 га), села Лебединовка (улицы 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, Мичурина, Северная, Комсомольская, Кирова, Чкалова, Октябрьская, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Курманбека, Семетей, Сейтек), Кой-Таш (улицы Кой-Ташская, Западная, Аблесова, Мурзалиева, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Сегизбаева, Школа), Кырман (улицы Шабдана Баатыра, 50 га), Берлик (улицы Новая, Жумалы, Токтогула, Западная, Фабричная, Парковая, Молодежная, Почтовая, Школьная, 60 лет СССР, участок), Пригородное (улицы Садовая, Арсланбоб, Юбилейная, Горького, Первомайская, Маяковского, Сибирская, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Ахматова, Спортивная, Полевая, Клубная, Бектенбаева, Титова, 8 Марта, Садовая, Нижняя Стройка), Октябрьское (МТФ), Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Кыргызская, Новая, Первомайская, Полевая, Зеленая, Чагая, Луговая, Фрунзе, Северная, Коллекторная, Октябрьская, Логвиненко, Школьная, Советская, Молодежная, тупик Логвиненко, переулок Заводской), Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодой Гвардии, Пионерская, Ленина, Набережная, Шопокова, Киевская, Панфилова, Звездная, Веселая, Горького, Садовая, Крупской), Таш-Добо (улицы Средняя, Школьная, Октябрьская, Бакыт, Больничная, Бигельдинова, Киргизская), Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 520), Студенческое (улицы Южная, Комсомольская, Садовая, Артезианская, Намазалы ажы, Беговая, Юбилейная), Селекционное (улицы Проектируемая, Кипкалова), Джал (улица Сатке), Интернациональная (улицы Бакен-Ата, Сельсоветская, Асанбаева), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адыгине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Исмаила, Правды, Спортивная, Школьная, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный, дачи), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Жар (улица Термечикова), Манас (улицы Гагарина, Комсомольская, Западная, Зеленая, Заводская), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная), Романовка (улицы Заводская, Кайрат, Тойбаева, МТФ), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Ленина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Западная), Беловодское (улицы Ленина, Луговая, Солнечная, Матросова, Горького, Калинина, 40 лет ВЛКСМ), Александровка (улицы Ванахуна, Мира, Луговая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Студенческая, Фурманова, Федорова, Северная, Боконбаева, Чехова), села Ново-Николаевка (улицы Фрунзе, Ленина), Алексеевка (улица Центральная), Сосновка (улицы Первомайская, Токтогула, переулок Сельповский);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Ленина), Ровное (кошара, птичник);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Панфилова, Логвиненко, Абдраимова, Горького), села Дмитриевка (улицы Ленина, Комарова, Интернациональная, Пиндюрина, Кирова, Садовая, Калинина, Первомайская, Фрунзе, Чапаева), Новопокровка (улицы Мичурина, Манаса);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Маданият, Прогресс, Шамшы, Кошой, Онбир Жылга, Карагул, Чон-Джар.

3 Таласская область Таласская область