Третья волна COVID-19. Рост смертей и сложности с вакцинами

Кыргызстан продолжает жить в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса. Вторую волну страна пережила относительно спокойно и расслабилась. Люди перестали соблюдать санитарные нормы, стали заниматься самолечением и обращаться к врачам в крайних случаях.

Результат не заставил себя ждать. Сейчас в республике растет число заболевших и умерших.

Надежды на замедление пандемии благодаря вакцинации у нас пока нет. В стране привили слишком мало людей. Этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета.

Заболеваемость растет

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 104 тысячи 729 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. За полтора месяца вирус выявили у 18,5 тысячи человек. Большинство уже выздоровели. На сегодня лечение получают 3 тысячи 349 человек.

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Наш анализ показывает, что больше всего больных было в середине мая. Сейчас их число пошло на спад. Но настораживает другое — много тяжелых случаев. Их число не снижается и даже растет. На сегодня их почти столько же, сколько на пике второй волны коронавируса.

«Это может быть связано с циркуляцией новых штаммов в Кыргызстане. У них более высокая контагиозность, они прогрессивно поражают все органы и системы организма. С другой стороны, наши граждане до сих пор занимаются, к сожалению, самолечением», — объяснил причину высокой смертности главный врач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

Смертей все больше

С начала года после заражения коронавирусом, по официальным данным, скончались 453 человека. Из них две трети — 344 — за последние три месяца.

В прошлом году Кыргызстан пережил две волны коронавируса. Первая пришлась на июнь — август, а вторая — на октябрь — декабрь 2020 года. Мы сравнили данные по смертности в эти периоды и показатели за март — май 2021 года.

Оказалось, число умерших после заражения коронавирусом этой весной на 18 процентов больше, чем во вторую волну. Самый большой прирост числа смертей во время второй волны пришелся на ноябрь, когда скончались 126 человек. Но по итогам мая 2020 года цифра оказалась почти на две трети выше.

При этом сравнить данные по смертности во время первой волны COVID-19 и весной этого года невозможно. Дело в том, что Министерство здравоохранения только к середине июля 2020 года признало, что внебольничная пневмония — проявление коронавируса. Тогда же и объединили статистику по заболеваемости и смертности. Но все равно официальные данные вызывают у экспертов массу вопросов.

В итоге получилось, что по итогам июня от коронавируса умерли 57 человек, а в июле — 1 тысяча 378 человек. В августе число умерших снизилось на 319 человек. Это произошло из-за того, что Минздрав попросту пересмотрел статистику.

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«Члены комиссии изучили истории пациентов, умерших, предположительно, от COVID-19. Анализ показал, что примерно в 29 процентах (у 437 человек) причиной смерти были не коронавирус и внебольничная пневмония», — заявил журналистам теперь уже бывший заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Но и на этом игры со статистикой не закончились. В апреле 2021 года выяснилось, что в статистике Минздрава по коронавирусу не хватает почти 1 тысячи человек. У них диагностировали COVID, но не он стал причиной их смерти.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных. От коронавируса в мире могли умереть не 3,4 миллиона человек, как значится в статистике, а 6-8 миллионов.

А вакцины так и нет

Частично решить проблему как с уменьшением роста заболеваемости коронавирусом, так и со снижением уровня смертности могла бы вакцинация. Но похвастать успешным проведением этой кампании Кыргызстан пока не может.

За два месяца вакцинировано 79,6 тысячи человек, в том числе вторую дозу получили только 28,7 тысячи. Всего же для создания коллективного иммунитета нужно привить 2 миллиона человек.

Получается, что на сегодня вакцинировано только 4 процента населения.

Больше всего людей привились в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. А вот самые низкие показатели по вакцинации в Баткенской и Таласской областях.

Проблема не только в том, что люди не хотят вакцинироваться. В стране крайне мало вакцин. Пока в республику привезли только первую партию — 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, а вот вторую пока не привезли. Чиновники долго не могли решить, как же доставить вакцину из Китая.

Немного в стране и российского «Спутник V» — всего 40 тысяч доз. Из них 5 тысяч были в виде гумпомощи от РФ. Две дозы препарата обошлись Кыргызстану примерно в $20 (около 1,7 тысячи сомов). Третья партия оставшихся 20 тысяч доз ожидается в конце мая. Поэтому большинству желающих сделать прививку этой вакциной, придется заплатить. И даже эти крохи мы не смогли использовать по назначению. В столичном Центре семейной медицины № 2 разморозились 930 доз вакцины «Спутник V», их пришлось списать.

Вопрос поставки вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX тоже пока остается открытым. Изначально планировалось, что ее привезут уже в апреле, но затем сроки начали сдвигать. И сейчас Минздрав и вовсе не может назвать точные даты. Обещали, вакцину привезут в конце мая — начале июня. В Кыргызстан прибыли расходные материалы для проведения вакцинации в рамках Глобального механизма COVAX. Ожидается, что республика получит 405 тысяч доз.

К 1 сентября Минздравсоцразвития планирует вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев. Но судя по темпам вакцинации, это вряд ли случится.