В Кыргызстане дети 7-10 лет ежедневно проводят в интернете до трех часов

В Кыргызстане дети от 7 до 10 лет проводят в интернете до трех часов каждый день. Об этом сообщил представитель общественного фонда «Доор» Вячеслав Гончаров.

По его словам, исследование проводилось во всех областях республики среди детей в возрасте от 7 до 17 лет. Всего в опросе приняли участие 2 тысячи 350 детей и подростков.

«Более старшие дети проводят в Сети до пяти часов в день. Для них интернет — это источник общения и средство для познания окружающего мира. Однако дети, как правило, не умеют идентифицировать источники информации, не обладают навыками медиаграмотности и поэтому не всегда могут отличить правду от вымысла», — сказал он.