COVID-19 в мире. Заразились более 170,1 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 412 тысяч 589 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 170 миллионов 189 тысяч 835 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 258 тысяч 623), Индии (27 миллионов 894 тысячи 800), Бразилии (16 миллионов 515 тысяч 120), Франции (5 миллионов 728 тысяч 418), Турции (5 миллионов 242 тысячи 911), России (5 миллионов 5 тысяч 171), Великобритании (4 миллиона 499 тысяч 937), Италии (4 миллиона 216 тысяч 3), Аргентине (3 миллиона 753 тысячи 609), Германии (3 миллиона 687 тысяч 615), Испании (3 миллиона 668 тысяч 658), Колумбии (3 миллиона 383 тысячи 289) и Иране (2 миллиона 902 тысячи 94).
В Кыргызстане зарегистрировали 104 тысячи 729 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 441 тысячу 774, Узбекистане — 100 тысяч 124, Таджикистане — 13 тысяч 308.