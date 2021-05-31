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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 170,1 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 412 тысяч 589 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 170 миллионов 189 тысяч 835 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 258 тысяч 623), Индии (27 миллионов 894 тысячи 800), Бразилии (16 миллионов 515 тысяч 120), Франции (5 миллионов 728 тысяч 418), Турции (5 миллионов 242 тысячи 911), России (5 миллионов 5 тысяч 171), Великобритании (4 миллиона 499 тысяч 937), Италии (4 миллиона 216 тысяч 3), Аргентине (3 миллиона 753 тысячи 609), Германии (3 миллиона 687 тысяч 615), Испании (3 миллиона 668 тысяч 658), Колумбии (3 миллиона 383 тысячи 289) и Иране (2 миллиона 902 тысячи 94).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 538 тысяч 196. За трое суток показатель вырос на 30 тысяч 725 человек. В том числе в США всего скончались 594 тысячи 430 человека, Бразилии — 461 тысяча 931, Индии — 325 тысяч 972, Мексике — 223 тысячи 507, Великобритании — 128 тысяч 43, Италии — 126 тысяч 46 и России — 119 тысяч 130.

В Кыргызстане зарегистрировали 104 тысячи 729 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 441 тысячу 774, Узбекистане — 100 тысяч 124, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195756/
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