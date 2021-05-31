В Кыргызстане за сутки выявили еще 174 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 95 случаев, Оше — 26, Чуйской области — 7, Таласской — 5, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 104 тысячи 729 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.