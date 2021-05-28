29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 9, отрезки улиц Токтогула, Кулиева;
- 9.40-16.00 — отрезки улиц Боталиева, Сеченова, Тыныстанова, Перекопской;
- 10.00-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Чатыркульский, улица Московская, 53;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова;
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Щербакова, переулки Изюмский, Булакский.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Анаров, Керме-Тоо, села Мырза-Аке, Алтын-Булак, Дон-Булак, город Узген (улицы Мукумий, Улукбек).
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, 61-й разъезд), Баткен (кварталы «Чет-Булак», «Тулку-Таш», «Тура-Таш»), сельские управы Орозбекова, Кара-Булак.