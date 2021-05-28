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Общество

29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 9, отрезки улиц Токтогула, Кулиева;
  • 9.40-16.00 — отрезки улиц Боталиева, Сеченова, Тыныстанова, Перекопской;
  • 10.00-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Чатыркульский, улица Московская, 53;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Щербакова, переулки Изюмский, Булакский.
2
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Анаров, Керме-Тоо, села Мырза-Аке, Алтын-Булак, Дон-Булак, город Узген (улицы Мукумий, Улукбек).
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, 61-й разъезд), Баткен (кварталы «Чет-Булак», «Тулку-Таш», «Тура-Таш»), сельские управы Орозбекова, Кара-Булак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195581/
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