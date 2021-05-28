29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 9, отрезки улиц Токтогула, Кулиева;

9.40-16.00 — отрезки улиц Боталиева, Сеченова, Тыныстанова, Перекопской;

10.00-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Чатыркульский, улица Московская, 53;

12.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова;

13.00-17.00 — отрезки улицы Щербакова, переулки Изюмский, Булакский.