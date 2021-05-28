В жилмассиве «Арча-Бешик» заложили капсулу на месте строительства детсада

В жилом массиве «Арча-Бешик» начинается строительство детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, капсулу заложили торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов и исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.

Детское дошкольное учреждение рассчитано на 180 мест, в нем будет восемь групп. Общая площадь двухэтажного здания — около 1,8 тысячи квадратных метров.

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По проекту на первом этаже будут расположены методический кабинет, игровые комнаты, буфетная, кухня- раздаточная, спальни, санузлы, медицинский и процедурный кабинеты. На втором — музыкально-гимнастический зал, игровые комнаты, буфетная, кабинет заведующего.

Строить здание будет компания «КББ», стоимость по договору составила 59 миллионов 421 тысячу 133 сома.

В мэрии отметили, что жилмассив «Арча-Бешик» образовался в 1992 году, в нем проживает 35 тысяч 605 человек, в том числе 3 тысячи 15 дошколят.

В этом году, по данным муниципалитета, в столице начинается строительство пяти детских садов и пяти школ.