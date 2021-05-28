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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

С начала года в институт омбудсмена на пытки пожаловались 15 человек

С начала года в институт омбудсмена по фактам пыток обратились 15 человек. Об этом на круглом столе сообщил руководитель аппарата акыйкатчи Аскат Азарбеков.

По его словам, пытки сложно доказать, поскольку некоторые сотрудники правоохранительных органов стремятся скрыть этот факт.

«Есть правоохранители, которые, для того чтобы выбить признательные показания у задержанного, пытают его. Имеются факты, когда людям подкидывают наркотики, чтобы они выплатили дань. Сейчас институтом омбудсмена проверяется такое обращение по Ошской области. Заявитель ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Сотрудники внутренних дел в сговоре с другим гражданским лицом запугивают тем, что подкинут ему наркотики, если тот не выплатит им определенную сумму», — сказал Аскат Азарбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195537/
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