Вниманию автовладельцев: отдел ГП «Унаа» в Нижней Ала-Арче 28 мая не работает

Государственная регистрационная служба информирует автовладельцев о том, что один из отделов государственного предприятия «Унаа» завтра работать не будет.

«В связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередачи в селе Нижняя Ала-Арча Аламединский отдел ГУ «Унаа», расположенный по адресу переулок Школьный, 7а, не будет работать 28 мая 2021 года. Государственная услуга по регистрации транспортных средств будет доступна в автоЦОНе по адресу: Бишкек, улица Чокана Валиханова, 2», — говорится в сообщении.