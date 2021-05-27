За дипломом в Россию: какие правила приема действуют для абитуриентов из КР

С середины июня в Российской Федерации стартует приемная кампания в вузах. На бюджетные места могут претендовать и кыргызстанцы. Об этом mir24.tv рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов.

По его словам, для выпускников КР есть два пути. Первый — сдавать ЕГЭ и другие экзамены, организованные университетами, на общих основаниях. Сделать это можно как в России, так и в Кыргызстане — для подбора студентов в республику каждый год приезжают делегации высших учебных заведений России и проводят тестирование.

Еще один вариант — на конкурсной основе занять одну из 370 квот, которые ежегодно выделяют республике. Представительство Россотрудничества начинает прием документов с января. Экзамены проходят весной. Спрос высокий, конкурс — шесть человек на место.

«То, что касается квот, здесь мы распределяем только на специальности. Насчет вузов уже решает Министерство науки. А вот если человек хочет учиться в конкретном городе, конкретном вузе, он едет в Россию и там поступает. Многие вузы из-за COVID-19 сейчас делают и онлайн-поступление», — рассказал Виктор Нефедов.