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Общество
Сюжет: Экспаты

Бомбардир «Алги» Тосин Алерива. О футболе, плове и дураках

Один из сильнейших бомбардиров республики Тосин Алерива приехал в Кыргызстан из Нигерии больше десяти лет назад. Нападающий столичной «Алги» рассказал 24.kg о том, что удивляло его первое время, о том, к чему он привык и чего ему здесь не хватает.

Тосина Алеривы
Фото Тосина Алеривы. С кыргызскими коллегами

— Расскажите о себе.

— Мне 31 год. Меня зовут Олуватосин Алерива, или просто Тосин. Занимаюсь футболом всю свою жизнь. Здесь играл в командах «Кара-Балта», «Талас», «Кей Джи Юнайтед», «Абдыш-Ата». Был бронзовым и серебряным призером чемпионатов Кыргызстана.

— Когда вы приехали в Кыргызстан? И что вас удивило в стране?

— Приехал 11 лет назад. Здесь впервые увидел снег. Для меня это было чем-то необычным.

В тот год была революция, люди боролись с президентом Бакиевым, и те события меня, по правде говоря, напугали.

Тосин Алерива

Я к такому не привык. Хотел даже уехать. Но потом все успокоилось. Решил остаться.

Тосина Алеривы
Фото Тосина Алеривы. Таким 11 лет назад он приехал в Кыргызстан

— Есть что-то в Бишкеке или во всем Кыргызстане, что напоминает вам о родине?

— Горы. Они здесь повсюду, и у меня дома они тоже есть и тоже красивые. Еще плов. Такое же блюдо готовят и у нас в Нигерии. Только у нас оно называется «жолоф райс». Его готовят из курятины, а не баранины, и в нем нет моркови. А так, они очень похожи.

— Есть что-то, чего вам не хватает в Кыргызстане?

— Денег (смеется). Еще не хватает международного уровня футбола, к которому я привык.

Знаю, что в Кыргызстане с футболом были проблемы и он начал вновь развиваться не так давно. Думаю, что с годами все наладится.

Тосин Алерива

Последние три года я был вне страны, играл по контракту в Таиланде и на Мальдивских островах. В этом году вернулся и заметил, что за это время уровень местного футбола стал намного выше. Это радует.

— У вас есть любимое место в столице или в регионах Кыргызстана?

— В Бишкеке мне нравится Munchen Pub. Провожу там свободное время. Если говорить о Кыргызстане, то объездил почти всю страну. Здесь очень красиво. Даже не знаю, что выделить из этих мест. Был и на Иссык-Куле. Но по сравнению с Таиландом вода в озере мне показалась очень холодной.

Тосина Алеривы
Фото Тосина Алеривы. Во время игры

— Что, помимо плова, нравится вам в национальной кухне?

— Мое самое любимое блюдо — гюро-лагман. Часто его ем.

— А есть что-то, что вы побоялись бы пробовать?

— Нет, в кыргызской национальной кухне таких блюд для меня нет. Я в принципе ем все.

— У вас тут есть друзья. Что приятно удивило вас в местных людях?

— Если говорить о моем окружении, о близких, то все они очень хорошие люди. В команде много друзей. Меня изначально хорошо приняли, помогали. Когда приехал, не знал русского языка. Мне помогли его выучить.

С кыргызским языком сложнее. Пока освоил его где-то на 2 процента. Сложно.

Тосин Алерива

В целом народ у вас очень хороший. Только когда они не садятся за руль (смеется). Когда за руль садятся, их как будто меняют. Ужас.

Тосина Алеривы
Фото Тосина Алеривы. С сыном

— Что вас в кыргызстанцах разочаровало? Кроме манеры вождения, конечно.

— Попадаются глупые люди, которые, видя на улице темнокожего парня, начинают свистеть, кричать, тыкать пальцем, говорить мне: «Эй, нигер!»

При этом они знают, что это оскорбительное слово и его не нужно говорить, но делают это. Бесят.

Тосин Алерива

— Драться не приходилось?

— Я всегда готов постоять за себя. Но зачем что-то доказывать дураку? Кулаки не помогут. Просто перестал обращать свое внимание на глупых людей.

Тосина Алеривы
Фото Тосина Алеривы. С семьей

— Как долго планируете пробыть в Кыргызстане?

— Я не строю планов. Один бог знает. Могу в любое время уехать по контракту, а потом вернуться. Семья у меня постоянно здесь. Для меня Кыргызстан давно уже стал вторым домом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195455/
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