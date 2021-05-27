28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 33, жилмассивы «Токольдош» (улица Менделеева), «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Он Арча, Абдрахманова, Бакаева), село Чон-Арык (улицы Семетей, Восточная, проспект Айтматова), микрорайон «Джал-23», 81;

9.00-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Коенкозова, Керимбекова, Тоголока Молдо, Кокчетавской, Щербакова, Куренкеева, Жибек Жолу, Сыдыгалиева, Манаса, Ташкентской, переулки Нижний, Багижский, Карагайский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Проектируемая, Ак-Туз);

9.30-12.00 — отрезок улиц Малдыбаева, Медерова, Ала-Тоо, Жукеева-Пудовкина, Матросова, переулок Кокандский;

9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Достоевского, Акылбекова, Арстанбап, Ахунбаева);

9.30-15.00 — жилмассив «Эне-Сай» (улица 14-я), отрезки улиц Кишиневской, Удмуртской, Курманалиева, Манаса, Лермонтова, Кольбаева, проспекта Чуй;

11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Кок-Жар, Конорчок, Алма-Атинская, переулок Куйручук);

12.00-16.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я);

12.30-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Элебаева, Медерова, переулки Береговой, Гранитный.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улица Лермонтова, проспект Победы, «Городок энергетиков», 1-3, 14, 14а, 15), Восток (улицы 60 лет Кыргызской ССР, Летняя, Советская, Ленина, Береговая, Спортивная, Западная, Озерная, Сельповская, Карла Маркса, Ленина, Заречная, Садовая, Фрунзе, Щорса, Луговая, Степная, Энгельса, Совхозная, Луговая), Мыкан (улицы Гэсовская, Линейная, переулок Чуйский), Пригородное (улицы Первомайская, Арсланбоб, Юбилейная, Садовая, Сибирская, Маяковского, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Школьная), Арашан (улицы Проектируемая, Бектембаева, Стройка), Васильевка (улица Юбилейная), Константиновка (улицы Цветочная, Первомайская, Новая, Школьная Парковая, Молодежная, Садовая, Головное сооружение, Береговая), Луговое (улицы Трансформаторная, Алма-Атинская, Садовая, Светлая, Северный, Аламединская, Мирная, Березовая, Луговая, Северный тупик, переулок Садовый, новостройка), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Кытай уулу, Ракишева, Мурзалиева, Аблесова, Школьная, школа, здание айыл окмоту, ФАП), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Украинская, Солнечная, Полевая, Кыргызская, Панфилова, Фрунзе, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Кара-Суйская, Тихая, Белинского, Адырская, Трудовая, проспект Мира, переулки Школьный, Весенний, Советский, Колхозный), Арчалы, Байгельди, Байтик, Кайырчы, ДАВОС, Карла Маркса (улицы Набережная, Киевская, Шопокова, Ленина, Молодежная, Панфилова, Веселая, Пионерская, Горького, Садовая, Молодая Гвардия, Звездная, Крупская), Ленинское (улицы Подгорная, Восточная, Речная, Коммунарская, Алма-Атинская, Строительная, тупик Алма-Атинский, жилмассив «16 га»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Советская, Пограничная, Ленина, Учительская, Молодежная), Белек (улицы Новая, Фрунзе), Сокулук (улицы Калинина, Мичурина, Киевская, переулки Советский, Ленина), Романовка (улицы МТФ-Романовка);

8.45-17.00 — села Новопавловка (улицы Ворошилова, Колхозная, Советская, Почтовая, Учительская, Комсомольская, Ала-Арчинская, Кирова, Бейшеналиевой, Свердлова, Садовая, Ахунбаева, Лавровых, Громовой, Маяковского, Железнодорожная, Дуйшембиева, Фрунзе, Школьная, Кара-Буура, Южная, Баетова, Чапаева, Манаса, Дмитрова, Детсад, Кара-Жигач, Проектируемая, Степная, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Чон-Арык, Ай-Кол, Манаса, Азия, Ордо, Кызыл-Жар, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Сары-Озон, Чолпон-Ата), Нижневосточное (улицы Акушинская, Манаса), Манас (улицы Западная, Пионерская, Тупиковая, Широкая, Новая, Гагарина, Зеленая), жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Сулайман-Тоо, Ак-Шоола, Кызыл-Кыя, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир, Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Керме-Тоо, Линия-1, Деповская, Фрунзе, Лавровых, Кыргызстан, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш, Темирбек, Ийгилик, МТФ-2, Адилет, Тасма, Эргеш-Ата, Алтын-Казык);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Сеок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Александровка (центр), Сретенка (улицы Центральная, Ленина), Кепер-Арык (улица Жаштык);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Тельман;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улица Восточная), села Туз (улицы Гагарина, Мусаходжоева), Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Первомайская), Новопокровка (улицы Айтматова, Советская, Ленина, Крупская, Фрунзе, Маяковского);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Ак-Бешим, Арал, Мээнеткеч, Чуй (улица Октябрьская).

3 Таласская область Таласская область