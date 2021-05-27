На КПП «Ак-Тилек» в Кыргызстане скопилось 80 грузовых автомашин

По состоянию на 10.30 на КПП «Ак-Тилек-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля зафиксировано 80 автотранспортных грузовых средств. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По его данным, скопление машин носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока, активизацией экономической деятельности. Из Кыргызстана в Казахстан и далее в страны СНГ и Европы направляются скоропортящиеся грузы: овощи, фрукты.

ПС ГКНБ КР подчеркивает, что с кыргызской стороны отсутствуют ограничения для граждан Казахстана и еще 33 государств со стабильной эпидемиологической обстановкой, а также для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скопления людей и автотранспортных средств не зафиксировано.

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.