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Общество

Более 300 документов граждан Кыргызстана изъяли на Ошском рынке в Бишкеке

Более 300 потерянных документов граждан Кыргызстана изъяты в радиоточках во время рейда в ТРК «Ош базары». Об этом сообщила пресс-служба ГРС КР.

По ее данным, сотрудники УВД Ленинского района столицы передали документы в информационный отдел Государственной регистрационной службы.

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Они изъяли 85 eID-паспортов образца 2017 года, семь общегражданских 2006 года, 177 паспортов серии AN, 27 водительских и два военных удостоверения, пять свидетельств о регистрации брака, четыре — о рождении, трудовую книжку, пять свидетельств о регистрации транспортного средства, три студенческих билета, три пропуска.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году ГРС запустила автоматизированную информационно-поисковую систему «Бюро находок», в базу данных которой вносятся все сведения о документах, найденных гражданами.

Государственная регистрационная служба призывает граждан, нашедших документы, сдать их в любой из территориальных подразделений ГРС, включая все отделения ГУ «Унаа». Если возникли вопросы, обратитесь в кол-центр службы 119.

Вы можете воспользоваться порталом электронных услуг для поиска и проверки наличия утерянных документов в базе данных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195337/
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